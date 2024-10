Reggina, inaugurazione dello Store. C’è la sorpresa dell’ultima ora

C’era da aspettarselo il colpo dell’ultimo momento ed è arrivato. Pochi minuti fa la comunicazione della Reggina riguardo un altro calciatore presente all’inaugurazione dello store: “Tra i principali protagonisti della prima storica annata in Serie A come non ricordare Ezio Brevi. 57 gettoni in amaranto tra il 1999 ed il 2001, l’ex centrocampista sarà oggi ospite all’inaugurazione del primo store ufficiale della Reggina”.

Leggi anche