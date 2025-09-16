Reggina: alla ripresa tre calciatori da valutare. Aggiornamenti su Cham

Riparte la settimana di lavoro in casa Reggina. Il clima è diverso rispetto a sette giorni fa: la vittoria di domenica ha regalato i primi punti della stagione e un pò di serenità all’ambiente. Nonostante la prestazione non sia stata delle più brillanti, la squadra ha mostrato maggiore voglia e combattività, rispondendo così alla richiesta principale di mister Trocini.

Leggi anche

Alla ripresa degli allenamenti l’attenzione sarà rivolta anche all’infermeria. Il tecnico si confronterà con lo staff medico per valutare le condizioni di Lagonigro, costretto a lasciare il campo anzitempo per un problema fisico, e di Edera, che sembra ormai vicino al pieno recupero. Più complessa la situazione di Rosario Girasole, alle prese con un infortunio al ginocchio che desta preoccupazione.

Leggi anche

Il calciomercato

Capitolo a parte è quello riguardante il mercato e la vicenda Cham. Dopo giorni di trattative serrate e un accordo che sembrava a un passo, la rescissione con la Carrarese ha subìto una frenata. Alla base ci sarebbe una questione economica non risolta tra l’entourage del calciatore e il club toscano. La Reggina, che nei giorni scorsi aveva spinto con decisione, ora osserva in attesa di sviluppi.