La Vibonese vuole lo stadio pieno. Il post che invita i tifosi

Un messaggio chiaro, in una giornata che non è come le altre per i padroni di casa

Due gare e quattro punti per la Vibonese, che avrebbe potuto viaggiare anche a punteggio pieno. Solo tre invece per la Reggina, sorpresa da una sconfitta inattesa all’esordio stagionale. Numeri che accompagnano le due squadre verso un match che, come da tradizione, promette intensità e passione.

La partita, in programma al “Luigi Razza” di Vibo Valentia, rappresenta già uno degli appuntamenti di cartello della prossima gionata. Una sfida che, al di là della classifica, mantiene un fascino particolare, soprattutto per i padroni di casa.

La società rossoblù ha scelto di caricare l’ambiente con un post rivolto ai propri sostenitori:

“Verso #ViboneseReggina. È la partita più attesa. Il match clou della giornata. Il derby. Abbiamo più di un motivo per riempire lo stadio”.

Un invito chiaro a stringersi attorno alla squadra in una giornata che non è come le altre per la compagine vibonese.