Reggina, iniziati i lavori al Granillo. Sarà ok per il Siracusa ?

Triste epilogo, triste esodo. La Reggina dovrà giocare ‘in trasferta’ anche la gara con il Monopoli, da calendario da giocarsi tra le mura amiche. E’ notizia di ieri invece l’indisponibilità del Granillo, complici i lavori da effettuare sulla copertura della Tribuna Ovest.

A breve è atteso l’annuncio riguardo lo stadio che ospiterà la gara tra gli amaranto e il Monopoli, ma salvo clamorose sorprese si tratterà del ‘Razza’ di Vibo.

Oltre l’amarezza e lo sconforto per una brutta pagina che vede coinvolti Reggina, amministrazione comunale e (loro malgrado) tutti i tifosi amaranto, la domanda che tutti si pongono adesso è: sarà pronto il Granillo per Reggina-Siracusa del 14 ottobre? Ad oggi, è possibile trarre alcune indicazioni ma non risposte certe.

Fermo restando che è decisa la volontà di club e amministrazione comunale di limitare alla sola gara con il Monopoli lo schiaffo del dover giocare altrove, bisogna fare i conti con il parere della Commissione di Vigilanza.

I lavori al Granillo sono già iniziati, e interessano i tiranti della copertura della Tribuna Ovest. Filtra cauto ottimismo ma nessuna certezza in merito alla tempistica, fissata approssimativamente in una decina di giorni per riavere l’ok della Commissione. Non resta che attendere quindi, anche se a costo di chiedere (ove necessario) uno slittamento della data, l’intenzione è quella di ritrovare il Granillo per Reggina-Siracusa.