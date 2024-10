Reggina-Monopoli, ok per sede ed orario del match: annuncio ad un passo

Si giocherà allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia la sfida fra Reggina e Monopoli, inizialmente programmata al Granillo nel pomeriggio di sabato. Il mancato ok dell’impianto di via Galilei, arrivato nella serata di ieri, ha costretto il sodalizio di via Petrara a cambiare i propri piani, cercando una nuova sede per l’incontro evitando lo 0-3 a tavolino a Cevoli e soci. Sarà, dunque, la casa della Vibonese il teatro del match, con fischio d’inizio domenica ore 14:30.

Follow @teoocchiuto