Reggina-Monopoli, non si gioca al Granillo. Adesso è ufficiale

Confermata (purtroppo) l’anticipazione di Citynow. Reggina-Monopoli si giocherà in campo neutro, causa i lavori che interessano lo stadio Granillo. Una brutta pagina per Reggio Calabria, di seguito il comunicato emesso dall’amministrazione comunale.

Il delegato allo Sport Giovanni Latella e l’Assessore alla Polizia Municipale Antonino Zimbalatti comunicano che a causa dei lavori di riqualificazione in atto presso lo Stadio Oreste Granillo, avviati a seguito delle osservazioni pervenute dalla Commissione di Vigilanza provinciale per il Pubblico Spettacolo, convocata per la richiesta avanzata dalla Società Urbs Reggina 1914 di riapertura della gradinata Est (richiesta avanzata dopo la gara di Coppa Italia con la Vibonese), non sarà possibile utilizzare l’impianto sportivo per la partita di campionato prevista per sabato 29 settembre.

“Nei giorni scorsi – hanno spiegato i due delegati – sono stati completati i lavori per il ripristino delle anomalie elettriche riscontrate dalla Commissione, per la manutenzione del manto erboso, delle telecamere di sorveglianza e per la riqualificazione dei servizi igienici. Tuttavia, a seguito di una nuova richiesta della Commissione intervenuta successivamente, sono state avviate e sono ancora in corso le attività di manutenzione e di verifica della copertura della Tribuna Ovest (il cui certificato di collaudo risulta valido fino al dicembre del 2019), la cui esecuzione richiede tempi incompatibili con l’utilizzo della struttura nella prossima gara di campionato”.

Atteso che il calendario della Reggina, dopo l’esordio casalingo di sabato scorso, pone già una seconda gara in casa, i due delegati hanno comunicato alla Società l’impossibilità di utilizzare l’impianto per la gara di campionato prevista per sabato 29 settembre, consentendo alla compagine amaranto di richiedere la possibilità di giocare in campo neutro.