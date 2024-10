Reggina, gli interrogativi dei tifosi amaranto: ‘Sindaco Brunetti, perchè?

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Decidere non è mai facile e non abbiamo invidiato il sindaco brunetti per l’onere che ha avuto e cioè dover decidere a chi affidare la ripartenza della nuova Reggina dopo il trauma degli ultimi anni e del secondo fallimento negli ultimi 8. Non si poteva e non si può sbagliare e sappiamo bene che la decisione è solo del sindaco che, come detto ieri, prenderà ogni responsabilità politica e sociale per la sua scelta.

Tuttavia quando una scelta appare oltremodo illogica da cittadini, da sportivi, da tifosi e da innamorati non possiamo non condividere con noi alcune considerazioni

– come si può scegliere un gruppo che ha pochissima esperienza calcistica rispetto a chi negli ultimi anni ha guidato con successo una squadra in serie B?

– come si può scegliere chi non ha rapporti in figc rispetto a chi in federazione è di casa come Bandecchi e Tagliavento?

– come si può scegliere chi ha un patrimonio e un fatturato che ha il 5% rispetto all’altra cordata

– come si può scegliere chi sta partendo da zero rispetto a chi aveva già preparato un organigramma tecnico/societario?

– come si fa a non avere da istituzioni la volontà di portare in città un imprenditore con un patrimonio e una progettualità come quella di bandecchi e preferire delle bravissime persone ma che hanno un potenziale presente e futuro nemmeno paragonabili

Chi opera può sbagliare ma chi è intelligente deve avere la capacità di ammettere e tornare indietro rispetto ai propri errori.

Lo chiediamo noi come gruppi organizzati, ma lo chiede la città e non solo chi è innamorato dei colori amaranto perché quello che ci si era palesato era un’opportunità per tutta Reggio.

Non facciamo ancora un danno alla città per tutelare o proteggere gli interessi di pochi.

Il tempo c’è ma è poco. Torniamo indietro Sindaco, siamo ancora in tempo”.