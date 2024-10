Reggina: le precisazioni di Inzaghi sul calciomercato e l’esaltazione del gruppo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match tra la Reggina ed il Brescia, il tecnico Inzaghi, sollecitato sul calciomercato ormai alle porte, ha risposto in maniera molto chiara e netta: “Di mercato non ho mai parlato con nessuno, ho rispetto esagerato verso questo gruppo che è andato oltre le aspettative, tutti hanno dato qualcosa in più, nonostante si sia partiti in ritardo rispetto agli altri. Adesso penso solo a queste cinque partite, come ha detto bene il nostro presidente, a marzo o aprile vedremo dove saremo e poi si vedrà per quello che riguarda gli obiettivi”.

