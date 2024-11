Reggina: Inzaghi si è goduto il doppio spettacolo dalla Tribuna stampa

Alla vigilia di Reggina-Sudtirol, mister Inzaghi ha manifestato tutta la sua amarezza per una squalifica immeritata e che gli avrebbe impedito di poter essere in panchina per la prima assoluta davanti al pubblico di casa. Per scelta, il tecnico amaranto non ha voluto una postazione all’interno del classico gabbiotto in tribuna, ma ha preferito collocarsi all’aperto in tribuna stampa alle spalle dei giornalisti.

Il doppio spettacolo per Inzaghi

E da quella postazione ha avuto la possibilità di godersi un doppio spettacolo. Quello che gli è stato riservato dalla sua squadra e quello del meraviglioso popolo amaranto. Una gara giocata ed interpretata per come lui voleva, ha urlato poco, quasi nulla, solo indicazioni sui cambi da far arrivare al suo collaboratore D’Angelo. E poi la magnifica visione di un pubblico che ha incitato la squadra senza mai fermarsi, i boati della curva sud ed una straordinaria festa conclusasi con quattro reti ed una vittoria che alimenta ulteriore entusiasmo in vista della prossima sfida, ancora al Granillo, contro il Palermo.