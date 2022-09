Reggina, Inzaghi: 'Haaland e Mbappé? A Reggio si sta benissimo, se hanno voglia...'

"Per me i giocatori della mia squadra sono i migliori del mondo"

Una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, quella realizzata al tecnico della Reggina Pippo Inzaghi. A colui che di gol se ne intende, soprattutto nella più prestigiosa competizione europea. All'indomani delle sfide di Champions, viene chiesto un parere sui due attaccanti attualmente più forti in assoluto, Haaland e Mbappé. Tra i passaggi, uno molto simpatico con un richiamo alla Reggina e chi dei due porterebbe in amaranto:

Inzaghi su Haaland e Mbappé

"Lei lo sa che per me i giocatori della mia squadra sono i migliori del mondo. Quindi mi aspetto tanti gol dai miei attaccanti. Poi, oh, a Reggio Calabria si sta benissimo e se Haaland e Mbappé hanno voglia di fare un’esperienza diversa mica li lascio fuori dallo stadio…"