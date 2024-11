Reggina: Inzaghi, la società e quell’incontro che potrebbe non esserci

Il futuro in poco meno di dieci giorni. Il destino della Reggina passa dal si del Tribunale di Reggio Calabria che, chiacchiere a parte, tantissime in questi giorni, si spera arrivi per voltare pagina in maniera definitiva. Le date ipotizzate sono quelle dell’otto o del nove di giugno, poi bisognerà preparare l’intero incartamento per l’iscrizione al prossimo campionato, insieme ovviamente al saldo di tutte le pendenze, necessario per ottenere il via libera. Nel frattempo la società sarà impegnata anche su altri fronti, con il primo nodo da sciogliere che riguarda la conduzione tecnica.

Incredibile e quasi inspiegabile la metamorfosi del rapporto tra i vertici societari e mister Inzaghi, arrivato a Reggio Calabria in pompa magna e ripetutamente esaltato dal patron Saladini e dal presidente Cardona ed ora in forte contrasto tanto da mettere seriamente in dubbio la sua permanenza sulla panchina della Reggina. Un progetto triennale che potrebbe interrompersi dopo una sola stagione per motivi che forse un giorno conosceremo in maniera più approfondita e non attraverso voci di corridoio. E qualora le strade dovessero dividersi, ci sarà da capire quali saranno le modalità, vista la durata e la consistenza del contratto del tecnico e di tutto il suo staff. Inzaghi dopo la sconfitta nel primo turno dei play off con il Sudtirol, in conferenza stampa ha parlato di un incontro con la società per capirne strategie ed obiettivi prima di decidere se proseguire o meno.

Ad oggi la sensazione è che quell’incontro potrebbe non esserci, tranne che in questi giorni non si ribalti totalmente la situazione.