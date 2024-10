Reggina, la dedica speciale di Ciccio Salandria

La Reggina vince contro la Vibonese con il punteggio di 2-0, e anche grazie ai risultati maturati sugli altri campi ottiene matematicamente il settimo posto in classifica, considerando i tre punti che arriveranno a tavolino la settimana prossima quando gli amaranto avrebbero dovuto affrontare l’esclusa dal campionato, Matera.

Leggi anche

Al termine della gara ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti Ciccio Salandria, che dopo aver analizzato la gara e la conquista dei play off con prima gara al Granillo, ha voluto sottolineare e dedicare questo risultato sportivo ai suoi compagni Piergiuseppe Maritato e Mattia Licastro (attualmente fuori lista), ma anche ad Alessio Viola, sfortunatissimo anche quest’anno a causa degli infortuni, e che ha da poco rescisso consensualmente il contratto con la Reggina per permettere all’ex compagno Giuseppe Ungaro di poter essere reinserito in lista.