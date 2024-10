Reggina, domenica 5 maggio si scenderà comunque in campo?

Con la qualificazione ai play off in tasca e soprattutto un settimo posto garantito, la Reggina si gode adesso tre giorni pieni di meritato riposo. Rispetto a tutte le altre, gli amaranto avranno la possibilità di recuperare energie fisiche e mentali in un lasso di tempo maggiore, avendo in calendario l’ultima di campionato contro il Matera.

Tre punti già acquisiti ed un lavoro che adesso il tecnico Cevoli impronterà soprattutto sul piano fisico, per arrivare al 12 di maggio nel miglior modo possibile. Nel frattempo, ma siamo alle indiscrezioni, circolano le prime voci riguardo la possibilità di rendere la prossima domenica pomeriggio come momento di aggregazione e partecipazione tra la squadra ed i tifosi, con l’organizzazione di una partita amichevole da giocarsi al Granillo.

Si attendono eventuali ufficializzazioni con gli avversari che potrebbero essere individuati in una compagine locale. Siamo sicuri che qualora si dovesse organizzare, lo stadio presenterà comunque un bel colpo d’occhio.

Nel frattempo si attendono comunicazioni sull’apertura dello store, in programma sabato 4 maggio.

