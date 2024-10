Reggina, la prima di Licastro, coppia offensiva inedita

Senza particolari sorprese l’undici iniziale che la Reggina schiera per la sfida di questo pomeriggio contro la Sicula Leonzio. Trova per la prima volta in questa stagione spazio l’estremo difensore Licastro, davanti a lui la linea difensiva composta da Laezza, Ferrani e Pasqualoni, a destra Hadziomanovic, sulla corsia opposta Armeno, in mezzo La Camera con al suo fianco Provenzano e Mezavilla. In attacco Sparacello e Tulissi, visti pure gli infortuni di Bianchimano, Samb e Sciamanna.