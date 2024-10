Reggina: nome nuovo per il centrocampo. Esperienza e qualità

Reggina in attesa di sapere quello che accadrà, ma già da diversi giorni al centro di quelle che sono le attenzioni del mercato. Si è parlato di Meggiorini ma anche di Falcinelli, mentre l’ultimo nome nuovo è quello di Leandro Greco, così come riporta tuttoB.com: “Alla Reggina piacerebbe Leandro Greco per la prossima stagione. Il centrocampista centrale classe ’86 è in scadenza di contratto con il Perugia“.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, con la quale ha collezionato anche 33 presenze nella massima serie, è un giocatore di grandi qualità tecniche che ha girato moltissimo nel corso della sua carriera vestendo tra le altre le maglie di Olympiakos, Genoa, Verona, Bari, Foggia, Cremonese, Cosenza e Perugia.