LFA Reggio, il DT Bonanno sul calciomercato e gli obiettivi

Intervento del DT Pippo Bonanno a Radio Febea: “La linea che vogliamo portare avanti è molto semplice. In quei quindici giorni nei quali si è dovuto costruire l’organico, siamo andati a riempire facendo un mix di calciatori Over e Under e ricorderete non c’erano ampi margini di scelta. Attenzione, non abbiamo preso tanto per prendere, ma puntato su calciatori di qualità. Adesso siamo in fase di valutazione, vogliamo essere certamente ancora più competitivi, puntiamo a prendere qualche Under per adesso ma anche per il futuro. Sull’ex Paura abbiamo fatto un tentativo, poi ci vuole la volontà del calciatore e soprattutto della società di appartenenza. Altri interventi a puntellare saranno fatti eventualmente sugli Over. Aquino è andato via ma è stato tra coloro che salutando ha manifestato il piacere di indossare questa maglia. Altamura potrebbe andare via.

Tenteremo di arrivare il più in alto possibile, siamo Reggio Calabria e non possiamo permetterci di vivacchiare, certamente guardiamo con attenzione a quello che serve per migliorare. Fossimo stati in qualche altro girone si poteva ancora ambire a qualcosa di veramente importante, ma abbiamo l’obbligo di pensare anche ad altro in caso di posizionamento all’interno della griglia play off, non dobbiamo lasciare nulla al caso”.