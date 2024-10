La LFA Reggio Calabria ha aggiornato l’immagine del profilo (foto)

Un altro tassello è stato sistemato. Dopo la chiusura del campionato la prima tappa, quella riguardante la manifestazione di interesse per il centro sportivo S. Agata, ha visto la sola LFA Reggio Calabria partecipare e con buone possibilità andrà ad aggiudicarsi la struttura senza neppure passare dal bando. L’altro passaggio, quello più importante e atteso da tutti i tifosi, riguardava l’acquisizione dei beni materiali e immateriali della Reggina, messi in vendita dopo il fallimento.

Tre le offerte presentate, a prevalere è stata quella della LFA Reggio Calabria che in busta chiusa aveva depositato euro 125mila. Non c’è stato bisogno d’asta, nessun rialzo come promesso da Bandecchi, oltre il limite consentito al Comune di Reggio Calabria che ne ha dovuto solo prendere atto.

E dopo qualche ora rispetto a quanto accaduto, l’ufficio stampa della società amaranto ha provveduto a modificare l’immagine del proprio profilo.