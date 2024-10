Reggina, il marchio alla LFA. Ballarino: ‘Lo abbiamo portato a casa, insieme al sindaco lo metteremo in sicurezza’

Il marchio della Reggina 1914 va alla LFA Reggio Calabria. Al termine dell’asta il patron Nino Ballarino commenta, con emozione, la notizia dell’acquisizione del marchio:

“Ho il piacere di avere qui con me il sindaco di Reggio e anche il dott. Tagliavento perchè tutti e tre avevamo motivazioni differenti. Ma voglio ringraziare sia il dott. Bandecchi perchè oltre la partecipazione non è andato oltre e voglio ringraziare il sindaco e l’amministrazione perchè l’idea era quella di aver messo una base forte per garantire il futuro della società e del marchio. Ne dovrò prima parlare con la società ma troveremo un modo insieme al sindaco perchè il marchio non vada più nelle aule dei tribunali. L’idea del sindaco poteva anche sembrare contrastante ma oggi invece lo ringrazio”.