Reggina-Licata: la probabile formazione amaranto. Marchionni punta alla conferma in blocco?
Il tecnico alle prese anche con le prime scelte più complicate. I giocatori da mandare in tribuna
06 Settembre 2026 - 01:31 | Redazione
Nonostante gli ultimi arrivi, mister Marchionni potrebbe optare per la conferma della formazione vista in Coppa Italia contro il PraiaTortora, con l’eccezione rappresentata da Toscano sin dal primo minuto, al posto dell’infortunato Palmieri.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, R. Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Reis. All. Marchionni
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