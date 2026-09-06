City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Serie D: il programma della prima giornata di campionato. Reggina al Granillo

Solo tre partite alle 15. Il Licata ha negato l'anticipo agli amaranto

06 Settembre 2026 - 01:16 | Redazione

Pallone serie D calciatore

Il campionato di serie D prende il via. Si gioca oggi la prima giornata con la Reggina che per la prima volta parte davanti al proprio pubblico. In casa anche Trapani e Nissa.

Il programma della giornata

Nuova Igea – Avola

Reggina – Licata

Siracusa – Athletic Palermo

Favara – Milazzo ore 16,00

Enna – PraiaTortora ore 16,00

Nissa – Vigor Lamezia ore 17,00

Ragusa – Modica ore 17,00

Sambiase – Gela ore 17,00

Trapani – Vibonese ore 17,00

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?