Serie D: il programma della prima giornata di campionato. Reggina al Granillo
Solo tre partite alle 15. Il Licata ha negato l'anticipo agli amaranto
06 Settembre 2026 - 01:16 | Redazione
Il campionato di serie D prende il via. Si gioca oggi la prima giornata con la Reggina che per la prima volta parte davanti al proprio pubblico. In casa anche Trapani e Nissa.
Il programma della giornata
Nuova Igea – Avola
Reggina – Licata
Siracusa – Athletic Palermo
Favara – Milazzo ore 16,00
Enna – PraiaTortora ore 16,00
Nissa – Vigor Lamezia ore 17,00
Ragusa – Modica ore 17,00
Sambiase – Gela ore 17,00
Trapani – Vibonese ore 17,00
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