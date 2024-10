Reggina, Liotti: ‘Per me è una bella giornata…’

Terzo acquisto della Reggina, che dopo Sarao e Nielsen porta alla corte di mister Toscano anche l’esterno di Liotti. Come Manuel Sarao vecchio pallino di Taibi il quale adesso avrà l’arduo compito di capire se ci sono margini anche per qualche operazione in uscita. Tutti vogliono l’amaranto, compresi quei giocatori attualmente in organico ma che nel corso della prima parte di stagione hanno trovato poco spazio. Il DS avvierà i confronti con questi ultimi per capire meglio la posizione di ognuno e solo dopo si prenderà qualsiasi tipo di decisione. Intanto come detto anche Daniele Liotti è diventato un nuovo giocatore della Reggina ed alla tv ufficiale della società ha dichiarato: “E’ una bella giornata e per un calciatore giocare per una squadra della propria regione è un piacere. Non prometto nulla e spero di dare il meglio…“.

