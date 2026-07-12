Reggina: sarà la settimana di Lotito: attesa per organigramma, mercato e non solo

Ci siamo. Dopo una lunga attesa, finalmente sta per iniziare la settimana in cui Claudio Lotito sbarcherà a Reggio Calabria. La data del suo arrivo non è stata ancora ufficializzata, ma le indiscrezioni indicano che la visita non dovrebbe avvenire prima di mercoledì. Nei primi due giorni della settimana, infatti, il presidente della Lazio sarebbe impegnato in altri appuntamenti. La curiosità principale riguarda la presentazione ufficiale dell’organigramma della Reggina e non solo.

Alcuni punti sembrano ormai definiti. Giancarlo Romairone sarà il direttore sportivo, mentre la guida tecnica dovrebbe essere affidata a Marco Marchionni. Resta da capire se ci siano altre figure individuate per completare la struttura tecnica e organizzativa del club.

Dovranno essere comunicate anche la data di inizio del ritiro e la località scelta per ospitare la preparazione estiva.

L’attesa maggiore, però, riguarda inevitabilmente la composizione dell’organico. La Reggina ha diversi calciatori ancora sotto contratto e la nuova società dovrà decidere chi confermare e chi, invece, non farà parte del nuovo progetto. La speranza è che molti giocatori siano già stati contattati, in modo da metterli rapidamente a disposizione del nuovo allenatore e iniziare il lavoro sul campo senza ulteriori ritardi.

Organigramma, allenatore, ritiro e mercato: la settimana che sta per iniziare si annuncia decisiva per conoscere il volto della nuova Reggina. La carne al fuoco è tanta. Adesso si attendono le prime comunicazioni ufficiali.