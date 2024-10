Reggina: il presidente Luca Gallo a sostegno di tecnico e squadra

Momento delicato ma non particolarmente difficile per la Reggina. La squadra è compatta, la società ha fatto sapere che il tecnico oltre ad avere la fiducia totale non è affatto in discussione, tutti presupposti per tornare ad un clima più sereno ed a fare risultato.

Reggina, da cambiare è l’atteggiamento rispetto ad Empoli

Consapevoli che sette punti in altrettante gare rappresentano un bottino al di sotto di quelle che erano le aspettative, si è altrettanto coscienti del fatto che il cammino è ancora lunghissimo, le possibilità di rialzare la testa ampie, sempre che non si ripeta più quello che è accaduto in occasione del secondo tempo di Empoli, per mancanza di reazione, atteggiamento e voglia di arrivare al risultato.

Il presidente Gallo fa sentire la sua presenza

Come sempre al fianco di tutti ci sarà il presidente Luca Gallo che ha già raggiunto Reggio Calabria e farà sentire la sua presenza, ma anche il proprio supporto al gruppo squadra. Lo scorso anno i suoi discorsi pre gara oltre a rappresentare uno stimolo erano diventati anche un appuntamento fisso e scaramantico e probabilmente si starà pensando anche di riattivare questo meccanismo. Senza pressioni ed evitando di alzare più del dovuto il livello di ansia, la Reggina dovrà presentarsi domenica sera al Granillo, comunque consapevole che è necessario conquistare i tre punti.