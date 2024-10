Reggina: colpo di scena Lumia. Chi gioca contro la Scafatese?

Una decisione che nessuno si aspettava, neppure un sospetto all’interno del gruppo Reggina tra calciatori e dirigenti. Nel pomeriggio di ieri il portiere Giuseppe Lumia ha improvvisamente comunicato alla società di voler risolvere il suo contratto. Nelle motivazioni ufficiali è stato lo stesso calciatore a spiegarne i motivi ed a quelli bisogna fare fede. Certamente non possono essere, però, non considerati i fatti accaduti prima, durante e dopo la partita giocata dagli amaranto contro la Nuova Igea. Su tutte la questione Martinez che ha scatenato le discussioni come spesso accade sui social, ma anche dibattiti all’interno delle trasmissioni sportive. E poi l’episodio del pareggio dei siciliani con la complicità del giovane Lumia, il dopo con analisi, commenti e purtroppo anche qualche considerazione sopra le righe che può avere colpito il classe 2004.

Rimane comunque una decisione inattesa anche perchè molto probabilmente per lunghi tratti della stagione lo stesso Lumia, a prescindere dal reintegro di Martinez, spesso avrebbe trovato il posto da titolare, ma il ragazzo ha preferito fare altre scelte. Tutto questo a tre giorni dalla delicata sfida con la Scafatese che ovviamente si stava preparando, considerando nel possibile undici iniziale proprio lo stesso Lumia. Adesso cambiano gli scenari, anche se dal punto di vista numerico mister Pergolizzi ha abbondanti soluzioni in quel ruolo. In conseguenza a quanto accaduto salgono le quotazioni per rivedere in porta lo spagnolo, ma la batteria dei portieri conta anche il 2004 Roman Lazar e il 2006 Druetto. Chi sceglierà il tecnico?