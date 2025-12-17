Reggina: rinnovo di contratto per il giovane Macrì. Il comunicato ufficiale
"Ha dimostrato nel corso del suo percorso qualità tecniche importanti confermandosi come uno dei profili più interessanti del vivaio"
17 Dicembre 2025 - 11:19 | Redazione
AS Reggina 1914 è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Agostino Manuel Macrì, classe 2008, che si legherà al Club fino al 30 giugno 2027.
Cresciuto nel settore giovanile amaranto, Macrì ha dimostrato nel corso del suo percorso qualità tecniche importanti confermandosi come uno dei profili più interessanti del vivaio.
La Società esprime soddisfazione per il prolungamento del rapporto e augura al calciatore le migliori fortune personali e sportive con la maglia amaranto.