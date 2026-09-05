Reggina: Marchionni ribadisce con forza un concetto sull’organico, alla vigilia del campionato

“Metto in campo chi dà maggiore affidabilità. Questo gruppo mentalmente è pronto e anche per l’inizio del campionato sappiamo di trovare delle difficoltà, ma da quello che ho visto sono molto sereno. Sono stato chiaro con la società e i calciatori, se qualcuno non si allinea, si autoeliminerà”.

Marco Marchionni non lascia spazio a interpretazioni. Alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Licata, il tecnico della Reggina torna su un concetto già espresso nel giorno della sua presentazione: in una squadra costruita per vincere, la disponibilità di tutti sarà un elemento fondamentale. La Reggina si presenta ai nastri di partenza con un organico profondo, costruito con l’obiettivo di avere almeno due calciatori di valore per ogni ruolo e, in alcuni reparti, anche tre alternative. Una scelta precisa della società e dello staff tecnico, pensata per affrontare un campionato lungo e ricco di insidie.

Ma una rosa così competitiva porta inevitabilmente con sé anche delle conseguenze. Ogni domenica, infatti, qualcuno dovrà restare fuori dalla formazione titolare e, considerando i limiti imposti dalla lista, altri che non trovano spazio finiranno in tribuna.

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Proprio per evitare possibili malumori, Marchionni ha voluto ribadire ancora una volta la propria linea. Le gerarchie non saranno stabilite dal nome del calciatore o dal passato, ma dalla condizione, dall’atteggiamento e dall’affidabilità mostrata durante la settimana. Per raggiungere l’obiettivo stagionale servirà il contributo di tutti. Non solo di chi scenderà in campo dall’inizio, ma anche di chi dovrà aspettare la propria occasione.

Il tecnico amaranto chiede quindi una mentalità collettiva: accettare le scelte, farsi trovare pronti e mettere sempre davanti gli interessi della squadra a quelli personali. Un principio che l’allenatore considera indispensabile per una formazione chiamata a recitare un ruolo da protagonista.