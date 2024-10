Reggina, Martino: ‘Gallo ha salvato la società. Le mie quote a sua disposizione’

In attesa di risultati migliori che possano arrivare dal campo, la società continua il suo lavoro di rafforzamento dal punto di vista dirigenziale e strutturale, così come aveva già dichiarato in conferenza stampa il presidente Luca Gallo. Quello del Granillo è solo l’ultimo passaggio di una serie di impegni e tanti altri ce ne saranno nel futuro.

Tra questi l’acquisizione del 100% delle quote, con un’altra piccola percentuale che dovrebbe arrivare alla fine di questo mese. Gazzetta del Sud ha sentito uno dei soci di minoranza Fortunato Martino: “Ho avuto modo di conoscere personalmente il presidente Gallo, persona eccezionale. Ama veramente la Reggina, purtroppo gli impegni di lavoro gli impediscono di essere presente tutti i giorni, ma se potesse si trasferirebbe a Reggio. Dobbiamo stare vicini a questo presidente, ha salvato la società.

Rafforzamento dirigenziale? Luca Gallo sa come muoversi e dalla prossima stagione credo potrà essere affiancato da volti nuovi. Le prime mosse con l’arrivo dei due segretari Salvatore Conti e Massimo Bandiera ne sono la dimostrazione.

Le mie quote sono a disposizione del presidente Gallo, non ho alcun problema a cederle. Sono fiducioso in vista delle prossime partite, con il Catania sarà dura ma come dice il presidente, noi siamo la Reggina e non dobbiamo avere paura di nessuno. Mi auguro si possano agganciare i play off“.

