Reggina: Mastour ed il futuro. Parla Fabio Ferrari, il suo agente

Qualche settimana addietro abbiamo pubblicato una serie di considerazioni rilasciate da alcuni protagonisti amaranto, in riferimento al talentuoso Hachim Mastour, nel corso di questa stagione alla Reggina, utilizzato da mister Toscano solo in una circostanza a gara in corso:

Ai microfoni di TMW ha parlato il suo agente Fabio Ferrari:

“Aveva voglia di tornare a sentirsi un giocatore di calcio e per farlo aveva accettato di rimanere in Italia. A Reggio Calabria ha trovato un ambiente positivo, uno staff e un gruppo belli e importanti. Calcisticamente parlando all’inizio ha faticato un pò a causa della mancata preparazione fatta e l’inserimento in una squadra che funziona non è chiaramente dei più semplici, ma sia la società che la squadra è molto felice di lui. Siamo tutti convinti che questa stagione gli servirà come il pane per il futuro, visto anche il contratto triennale siglato. A dispetto di quello che di dice di lui, Hachim è un ragazzo molto serio, umile. Spesso è stato dipinto in una maniera molto diversa dalla realtà”.

“Un ragazzo di una serietà spaventosa, con una dedizione incredibile al lavoro. La riprova di questo ci è arrivata dalle parole del ds della Reggina Taibi che ci ha fatto i complimento per quanto sta facendo. Si allena come un matto e anche da questi dettagli si vede che ha fatto parte di un settore giovanile importante come quello del Milan”.

“Il primo pensiero è alla salute di tutti e non potrebbe essere altrimenti. Sul piano calcistico, però, è chiaro che la Serie B sia un traguardo che vuole raggiungere così come tutta la Reggina. Il campionato cadetto potrebbe essere, inoltre, un palcoscenico ancor più adatto alle qualità tecniche di Hachim”.