Reggina, il post di Menez su Instagram: ‘Vedo tanta buffa stupidità’

Il giorno dopo il pareggio interno della Reggina contro il Cosenza, è venuta fuori qualche polemica. Nonostante le tante occasioni da rete, il rigore fallito, c’è chi non ha digerito lo 0-0 giocando in superiorità numerica e qualche critica è partita anche per la prestazione di Menez. Oggi il francese risponde sul suo profilo Instagram:

“Sento e vedo tanta buffa stupidità, ma chi non osa non può mai sbagliarsi ma continuiamo così e non dubitare mai #mnz #calcio #fiducia #chiacchiere”