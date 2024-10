Reggina, Menez: ‘Ho qualche contatto in Italia’

In diretta su Instagram i due francesi Sebastian Frey e Jeremy Menez. Nella chiacchierata tra quello che oggi viene definito un reale obiettivo della Reggina rivela all’amico portiere: “Tu lo sai che ho già qualche contatto in Italia, quindi sto aspettando e vediamo, i contatti ci sono, io mi sento molto bene ed il calcio si gioca tutto nella testa. Posso dare tanto ancora per molto tempo, nessun dubbio su di me“.

Il DS Taibi qualche giorno fa interpellato su Menez, aveva dichiarato: “E’ un nome ma ce ne sono altri“.