Ex Reggina: Menez annuncia il ritiro con una dichiarazione inequivocabile

“Sono arrivato al limite della sopportazione“: queste le sue parole al portale francese La Zone Sport. Con questa intervista ha inoltre annunciato che parteciperà alla Kings League, il torneo di calcetto ideato da Gerard Piqué. Il francese era stato portato in Italia dalla Roma nel 2008, dopo le esperienza con Sochaux e Monaco. Con i giallorossi segna 12 gol in 114 partite. Nel 2011 torna in Francia per firmare con il Paris Saint-Germain per poi tornare in Italia, ma stavolta nel Milan. Dal 2014 al 2016 segna 20 gol in 46 partite. Poi gira tra Francia, Turchia e Messico, e l’ennesimo ritorno in Italia. Prima tre stagioni con la Reggina poi l’ultima manciata di mesi della sua carriera con il Bari.

fonte: corrieredllosport.it