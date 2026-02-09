Reggina: il breve messaggio social del patron Ballarino

Un’altra vittoria all’ultimo respiro. E’ la terza sotto la gestione Torrisi che giunge a tempo quasi scaduto, anche se a differenza delle altre volte, pur non avendo giocato una partita ai soliti livelli per i tanti motivi già esposti dai protagonisti diretti, la Reggina comunque alla rete ci era andata molto vicino due volte con Domenico Girasole e in maniera clamorosa con Ferraro che, incredibilmente solo davanti alla porta, si è fatto parare il tiro.

E per un segno del destino è stato proprio il difensore Domenico Girasole a trovare il gol del successo con una bellissima girata al volo che ha consegnato alla Reggina tre punti pesantissimi. Sul proprio profilo social il patron Ballarino ha postato la rete aggiungendo una semplice frase: “Con il cuore“.