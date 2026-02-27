Occhiuto: ‘Su allargamento giunta nessuna fretta, prima i problemi’
"Valuterò e nei ritagli di tempo mi occuperò anche di questo" le parole del Governatore
27 Febbraio 2026 - 17:29 | Comunicato Stampa
“Non c’è nessuna fretta. Nel senso che abbiamo semplicemente adeguato lo Statuto come doveva essere fatto, perché la legge è cambiata e dà la possibilità alla Regione di avere lo stesso numero di assessori che hanno, per esempio, i comuni più grandi come Cosenza. Ma non è una priorità, vengono prima i problemi e poi le nomine. Valuterò e poi nei ritagli di tempo mi occuperò anche di questo”.
Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto rispondendo ai giornalisti, a Cosenza, a margine di un convegno scientifico dedicato all’intelligenza artificiale, in merito alla decisione del Consiglio dei ministri di non impugnare la modifica allo Statuto della Regione Calabria che prevede la possibilità di nominare fino a 9 assessori in Giunta e di nominare due sottosegretari alla presidenza.
Occhiuto: “Prima i problemi, poi le nomine”
Il presidente della Regione Calabria sottolinea che l’adeguamento dello Statuto è conseguenza del cambiamento della legge e che l’eventuale scelta sulle nomine non viene considerata una priorità rispetto alle altre questioni da affrontare.
Fonte: Ansa Calabria