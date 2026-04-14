Reggina-Enna: uno squalificato per parte. Due gli amaranto in diffida
Le due squadre in campo mercoledi pomeriggio per la gara di recupero
14 Aprile 2026 - 17:33 | Redazione
Dopo la deludente prestazione contro il Gela, culminata in uno sterile 0-0, la Reggina torna in campo per il recupero contro l’Enna. Una sfida che, sulla carta, avrebbe potuto rappresentare un’occasione preziosa per avvicinarsi alla vetta della classifica, ma che oggi assume un valore più limitato: al massimo, infatti, consentirebbe agli amaranto di ridurre il distacco a tre punti, quando mancano ormai solo tre giornate alla fine del campionato.
Per il match contro i siciliani, mister Torrisi dovrà fare a meno dello squalificato Domenico Girasole, restano invece in diffida Laaribi e Distratto. Sul fronte Enna, sarà assente Zerillo, fermato per una giornata dal giudice sportivo.
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