Reggina: l’offerta seria c’è. Qualcuno ‘vero’ è arrivato

“Il primo colpevole sono io, perchè le scelte le fa la società e se oggi ci troviamo in questa situazione, è perchè la società ha sbagliato. Ho messo sempre la faccia nei momenti critici, lasciando agli altri i momenti belli. Ripeto, sono qui a metterci la faccia e ad essere pronto a qualsiasi tipo di decisione esterna. Se oggi arriva uno vero, perchè la Reggina è una creatura di Reggio Calabria, vero, pronto, non quelle situazioni burlesche che mi si sono presentate e mi hanno messo vicino, io sono pronto a qualsiasi decisione. Ripeto, insieme al mio socio, siamo pronti a fare un passo indietro o anche di lato”.

Dopo le dichiarazioni forti pronunciate da Ballarino in seguito al tonfo interno contro l’Acireale, qualcosa in effetti si è mosso davvero. Parole pesanti, pronunciate in uno dei passaggi più complicati della stagione. Parole che in quel momento erano sembrate figlie soprattutto della delusione, della rabbia e della consapevolezza di aver forse compromesso una corsa promozione che fino a poche settimane prima appariva ancora apertissima. E invece, col passare dei giorni, quelle frasi hanno assunto un significato diverso.

Le due vittorie successive negli scontri diretti con Nuova Igea Virtus e Athletic Palermo, avevano ridato ossigeno alla Reggina, riportando entusiasmo e rimettendo gli amaranto in carreggiata. Poi, però, il pareggio esterno contro un Gela senza particolari ambizioni e per di più privo di cinque titolari ha riportato tutti con i piedi per terra.

La matematica continua a lasciare aperto uno spiraglio. La logica, invece, racconta altro. La sensazione diffusa è che il margine si sia ormai assottigliato quasi del tutto. In un torneo strano, discontinuo e spesso difficile da decifrare, i colpi di scena non sono impossibili. Ma oggi sembrano appartenere più alla speranza che alla reale prospettiva. Ed è proprio in questo clima sospeso, tra campo e futuro societario, che si inserisce l’elemento più interessante.

Alla Reggina sono arrivate proposte vere

Per settimane si è parlato di avvicinamenti, contatti, interlocuzioni più o meno concrete. Lo stesso Ballarino, nel suo sfogo, aveva liquidato alcune situazioni come “burlesche”. Stavolta, però, il quadro è diverso. Secondo quanto filtra, alla società sarebbero arrivate varie proposte. Alcune marginali, altre più interessanti. Una vera, seria, concreta. Non semplici sondaggi, dunque, ma un approccio capace di aprire un confronto reale.

Sui nomi, al momento, meglio sorvolare, ci sarà tempo e modo. Quello che si può dire è che si tratta di un gruppo di imprenditori reggini affidabili, figure che conoscono benissimo il territorio e che avrebbero manifestato un interesse serio nei confronti del club amaranto. Il dato più rilevante è proprio questo: alla proposta è seguita anche una trattativa. Un passaggio che sposta il discorso dal piano delle indiscrezioni a quello dei fatti. Al momento, però, quel confronto non avrebbe prodotto sviluppi decisivi.

È possibile che, in quella fase (prima della partita con il Gela) si sia preferito attendere. Magari per capire come sarebbe finita la stagione. Rinviare ogni valutazione a un momento più chiaro, più definitivo, più adatto per decidere. Una linea comprensibile, soprattutto in una piazza come Reggio, dove il destino sportivo della squadra finisce inevitabilmente per intrecciarsi con ogni ragionamento societario.

Adesso resta da capire se quei discorsi siano soltanto congelati o se possano riaccendersi a breve. Molto dipenderà dalla volontà delle parti di tornare a sedersi attorno a un tavolo. La notizia, però, c’è. Ed è una notizia che pesa. Perché oltre il rumore delle polemiche, oltre la delusione per un campionato che rischia di chiudersi senza promozione, oltre i malumori di una piazza stanca di vivere nell’incertezza, alla Reggina è arrivata davvero un’offerta importante da persone ritenute serie.

E forse è proprio questo il passaggio più importante. Perché in mezzo a tante voci, a tanti accostamenti e a troppe suggestioni, stavolta c’è qualcosa di concreto.