Elezioni a Reggio, il medico del GOM Neri si candida

Il Dott. Antonino Alessandro Neri, 44 anni, medico anestesista-rianimatore presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, ha ufficialmente annunciato la propria candidatura come consigliere comunale in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, nella lista “Cannizzaro Sindaco” a sostegno del candidato sindaco per la coalizione del centrodestra Francesco Cannizzaro. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Messina e specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Padova, il Dott. Neri ha maturato una solida esperienza clinica in importanti strutture ospedaliere del nord Italia, in primis presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, prima di scegliere di tornare nella sua città.

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Dal 2016 opera presso il GOM di Reggio Calabria, dove attualmente è in servizio presso l’U.O.S.D. di Cardioanestesia e Terapia Intensiva post-cardiochirurgica.

L’impegno per la città e l’esperienza sanitaria

“Ho studiato a Messina, mi sono specializzato a Padova, poi ho scelto di tornare,” ha dichiarato il Dott. Neri, “non perché fosse più facile, ma perché questa è casa mia. Da anni lavoro tra sala operatoria e terapia intensiva, dove ogni secondo conta e non si può improvvisare. Oggi guardo Reggio e sento la stessa urgenza: la città ha bisogno di cura, attenzione e scelte giuste.”

La candidatura del Dott. Neri porterebbe in Consiglio Comunale una figura atipica nel panorama politico locale: un professionista della sanità pubblica abituato a gestire le emergenze in area critica, con una visione concreta dei problemi del territorio. La sua esperienza diretta con il sistema sanitario pubblico reggino, vissuto dall’interno, gli consente di testimoniare in prima persona i nodi irrisolti che penalizzano i cittadini e di proporre soluzioni radicate nella realtà quotidiana.

Tra i temi al centro del suo impegno: la qualità dei servizi sanitari territoriali, l’efficienza della pubblica amministrazione, il contrasto alla fuga dei giovani professionisti dal Sud e il rilancio di una città che per poter crescere ha bisogno di persone operose e ben formate, con una visione concreta di sviluppo.

“Non prometto miracoli,” ha aggiunto il candidato, “ma impegno e serietà. Perché il tempo è prezioso e il momento di agire è ora.”