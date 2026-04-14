Roma, Cannizzaro da Ciucci: sul tavolo il Ponte e la partita delle opere per Reggio

Mentre Messina ha già richiesto opere per 460 milioni, Reggio prova a recuperare tempo sul dossier Ponte e sulle opere accessorie

Non un incontro qualunque, ma un faccia a faccia che può dire molto sulle prossime mosse attorno al dossier più pesante per l’area dello Stretto. A Roma, nella sede della società Stretto di Messina, l’on. reggino Francesco Cannizzaro ha incontrato l’amministratore delegato Pietro Ciucci. Il colloquio è stato immortalato in un video pubblicato nell’ultima storia Instagram del parlamentare.

Sul contenuto preciso della riunione, al momento, non c’è ancora una nota ufficiale dettagliata. Ma è difficile pensare che al centro del tavolo non ci siano stati il Ponte sullo Stretto e soprattutto il capitolo più delicato per il territorio reggino: quello delle opere compensative e delle opere connesse. Anche perché lo stesso Cannizzaro, appena due settimane fa, aveva detto di essere già al lavoro con Ciucci, con il ministro Salvini e con il Governo Meloni per far rientrare Reggio tra le città destinatarie di interventi “importanti” e con una ricaduta concreta sul territorio.

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Opere compensative e connesse: il nodo delle risorse

La partita, del resto, vale molto. Pietro Ciucci nei mesi scorsi ha spiegato che il quadro complessivo del progetto comprende circa 270 milioni di euro di opere compensative richieste dai Comuni, tra cui miglioramenti alle reti idriche e fognarie e all’illuminazione pubblica, oltre a 500 milioni di euro di opere connesse finanziate dalla legge di bilancio. È dentro questo spazio che Reggio prova ora a ritagliarsi un ruolo, cercando di non restare spettatrice mentre attorno al Ponte si muovono risorse, programmazione e scelte che peseranno per anni.

Il punto politico è proprio questo: arrivare in tempo.

Il confronto istituzionale e il “fattore tempo”

Messina, sul fronte del confronto istituzionale con la società e con il ministero, si è già mossa da tempo mettendo nero su bianco richieste importanti per opere complessive che ammontano a circa 460 milioni di euro.

Ed è qui che il faccia a faccia romano tra Cannizzaro e Ciucci assume un significato che va oltre la foto o il video di rito. L’obiettivo, con ogni probabilità, è portare Reggio Calabria dentro la cabina delle decisioni e aprire da subito il dossier sugli investimenti accessori: viabilità, riqualificazione urbana, servizi, reti e infrastrutture che possano trasformare la città mentre il Ponte prende forma.

Reggio prova a entrare nella trattativa sul Ponte

Per capire quali opere siano finite davvero sul tavolo bisognerà però attendere le prossime ore. Fino a quel momento, il dato politico è uno: Reggio prova a entrare nella trattativa recuperando il tempo perso, prima che sia troppo tardi.