Reggio, assistenti educativi ancora senza stipendi. Cresce la rabbia
Il timore è affrontare anche i prossimi ponti e le festività senza aver ricevuto quanto dovuto, e c'è chi minaccia di non presentarsi a lavoro nelle prossime 24 ore
14 Aprile 2026 - 18:05 | di Redazione
Sale la tensione tra gli assistenti educativi di Reggio Calabria, ancora in attesa dei compensi arretrati nonostante, secondo quanto riferito dagli stessi lavoratori, i pagamenti fossero stati annunciati per la giornata di ieri. Ad oggi, però, nessuna somma risulterebbe ancora accreditata.
Una situazione che ha fatto esplodere nuovamente il malcontento di una categoria già da tempo in difficoltà. Gli assistenti educativi parlano di uno stato di agitazione ormai aperto, con toni sempre più esasperati davanti a ritardi che continuano a pesare sulla vita quotidiana di tante famiglie.
Rabbia e preoccupazione
Tra i lavoratori cresce la rabbia, ma soprattutto la preoccupazione. Il timore è quello di affrontare anche i prossimi ponti e le festività senza aver ricevuto quanto dovuto. Una prospettiva giudicata ormai insostenibile da chi ogni giorno garantisce un servizio delicato e fondamentale all’interno delle scuole.
Non solo. C’è anche chi minaccia di non presentarsi sul posto di lavoro nelle prossime 24 ore, nel caso in cui i compensi non dovessero arrivare a stretto giro. Un segnale forte, che fotografa tutto il livello di esasperazione raggiunto.
Gli assistenti educativi chiedono risposte immediate e soprattutto tempi certi. Dopo l’ennesima promessa non mantenuta, adesso il clima è tesissimo.
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