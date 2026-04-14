Altri 15 ml di euro per Reggio, Ripepi: ‘Cannizzaro porta ancora risorse alla sua città’

«Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo guardare con serenità e fiducia alla possibilità concreta di una rivoluzione per Reggio Calabria. C’è infatti chi, ancora prima di essere sindaco, è già al lavoro per portare risorse importanti alla propria città».

Esordisce così il Consigliere comunale e Segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi rispetto all’ultimo emendamento Cannizzaro, annunciato qualche minuto fa, e che orienterà un’ingente quantità di fondi sul territorio reggino.

«È evidente che per gli eredi dell’armata Brancaleone targata Giuseppe Falcomatà questa sia una cattiva notizia: emergono sempre più chiaramente le inefficienze e la sciatteria di un’amministrazione che, nei fatti, non ha mai contato nulla né a Roma, né a Catanzaro, né tantomeno nella città che avrebbe dovuto governare», punge Ripepi.

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Ripepi: “Da Roma altri 15 milioni per Reggio Calabria”

«Ancora una volta, mentre molti parlano e straparlano, c’è chi produce risultati concreti», prosegue il Consigliere. «E i fatti, oggi, dicono che da Roma arrivano altri 15 milioni di euro per Reggio Calabria grazie a un emendamento presentato dall’onorevole Francesco Cannizzaro, candidato a Sindaco del Centrodestra.»

«Parliamo di risorse vere: 10 milioni destinati al Comune di Reggio Calabria per il decoro urbano, l’ammodernamento dei lungomari e il miglioramento della vivibilità cittadina; altri 5 milioni per affrontare finalmente un problema storico e drammatico come l’erosione costiera di Cannitello», spiega Ripepi.

Decoro urbano, lungomari ed erosione a Cannitello

«Non si tratta di annunci generici né di promesse elettorali campate in aria: sono finanziamenti concreti, già approvati, che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sicurezza del territorio.»

«E allora la domanda è semplice: dov’è il resto della politica mentre Cannizzaro continua, con costanza, a portare risorse a Reggio Calabria?», incalza il Segretario di AP Calabria. «Non siamo di fronte a un episodio isolato, ma a un metodo. Quello di un parlamentare che va a Roma e torna con risultati, che utilizza il proprio ruolo per intercettare fondi e indirizzarli verso la sua città, dimostrando nei fatti cosa significhi rappresentare un territorio.»

“Trasformare le risorse in opere concrete”

«Un metodo già messo in pratica con efficacia quando Francesco Cannizzaro era giovane parlamentare all’opposizione e portato avanti, con la stessa determinazione e continuità, anche nell’ultima legislatura da esponente della maggioranza.»

«In una Calabria troppo spesso abituata agli annunci senza seguito, questa continuità rappresenta un cambio di passo evidente. E inevitabilmente dà fastidio, perché smaschera l’immobilismo di chi, negli anni, non è stato capace di fare altrettanto», sottolinea Ripepi.

«Non si tratta di fare tifoseria, ma di riconoscere la realtà: quando arrivano 15 milioni di euro per Reggio Calabria, la città deve prenderne atto. E la politica deve avere l’onestà intellettuale di riconoscere chi quei risultati li produce.»

«Adesso viene la fase più importante: trasformare queste risorse in opere concrete. Perché i finanziamenti sono fondamentali, ma lo è ancora di più saperli utilizzare bene e nei tempi giusti. Reggio Calabria non ha più bisogno di parole. Ha bisogno di risultati. E oggi, piaccia o no, c’è chi continua a portarli», conclude Massimo Ripepi.