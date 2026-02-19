Reggio, da ‘Osteria marinara’ tornano la musica live e l’apericena

Osteria Marinara torna con il terzo appuntamento della stagione dedicato alla musica live accompagnata dall’apericena. Un format che ha già riscosso un grande successo fra la clientela.

Dopo le prime serate in cui i Piccadilli si sono esibiti in duo, questa volta sarà un trio a regalare un’esperienza musicale ancora più ricca e coinvolgente. A partire dalle 20:00 di venerdì 20 febbraio, Stefania Marino, Arjuna De Stefano e Pasquale Mandalari porteranno in scena nuove sonorità e un’energia unica che faranno da colonna sonora ad una serata all’insegna del gusto e del divertimento.

Il grande successo dei primi due eventi ha reso chiaro quanto la musica dal vivo sia apprezzata da chi cerca un’alternativa di intrattenimento di qualità a Reggio Calabria.

Il live dei Piccadilli Acoustic Trio sarà accompagnato o dall’apericena o dal menù alla carta, per chi lo preferisce. La prima soluzione include un antipasto ricco e variegato, composta da 5 piccole portate: polpettine di orata, tagliata di tonno rosso con cipolla di Tropea in agrodolce e scaglie di grana, parmigiana di pesce spada, cozze gratinate e calamari in umido con patatine.

L’appuntamento con il Piccadilli Acoustic Trio si inserisce in un percorso di successi che sta facendo crescere l’affezione dei clienti per il ristorante del centro città.

Non perdere l’opportunità di vivere una serata speciale, con la musica live come protagonista.

Per assicurarsi un posto, è sempre preferibile la prenotazione al 375 653 6373.

Osteria Marinara si trova in via Torrione 77 a Reggio Calabria.