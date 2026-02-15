Primo tempo Reggina-Messina: esattamente come l’andata. Giallorossi in vantaggio

Incredibile ma vero, una sola conclusione arrivata da angolo al quarantesimo e Messina in vantaggio grazie alla rete di Tedesco, contro una Reggina aggressiva solo nei primi minuti, ma poi sparita dal match e capace di creare solo due pericoli su calcio di punizione. In pieno recupero grande parata del giovane Giardino su Di Grazia. Dopo due minuti di recupero si chiude la prima frazione con il risultato di 0-1. Bellissima invece la coreografia messa in atto dai tifosi amaranto che ha coinvolto Curva Sud e Tribuna in un Granillo pieno per quella che è la sua disponibilità che va ricordato è stabilita in 7.500 posti.