Un posto al sole arriva in Calabria: partono da oggi le riprese

Bellezze naturali uniche e suggestive località storiche del territorio calabrese faranno da cornice alle vicende estive dei nostri personaggi

Per festeggiare il trentennale della serie, la troupe di Un posto al Sole da Napoli si trasferisce in Calabria, in un tour che parte dalle affascinanti montagne della Sila per approdare all’incantevole mare della costa tirrenica.

Dal 15 al 19 giugno, i nostri giovani protagonisti, Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo) Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) e Jimmy (Gennaro De Simone) saranno prima a Camigliatello Silano, poi a Scalea, a San Nicola Arcella e a Praia a mare per le riprese di scene che comporranno alcune delle storie in onda a partire da metà di luglio:

Il daily–drama italiano più longevo, realizzato dal 1996 presso il Centro di Produzione Tv di Napoli, è una produzione Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli e va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Raitre.

Le riprese sono realizzate in collaborazione con Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.