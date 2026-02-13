Reggina-Messina: il ricordo dell’ex Saviano in quell’annata da dimenticare

Libero vecchio stampo con il vizietto del gol, soprattutto sui calci di rigore. L’indimenticato Paolo Saviano, ex Reggina, ai microfoni di Gazzetta del Sud fa un salto nel passato ricordando uno dei derby vinti con il Messina, ma con una finale di stagione amarissimo: “Il Messina era in lotta per andare in serie B, mentre noi ci trovavamo nella parte bassa della graduatoria. Stadio gremito, il vecchio comunale ribolliva di entusiasmo. Partita decisa in dieci minuti con il mio rigore passammo in vantaggio, nel giro di sessanta secondi il Messina pareggiò con Catalano, palla al centro e nell’azione successiva ripassammo in vantaggio grazia a Tavola. Il risultato non cambiò, 2-1, una delle poche soddisfazioni di un campionato che ci vide retrocedere in C2.

Leggi anche

Oggi sulla carta il pronostico sembrerebbe chiuso a vantaggio della Reggina, ma i derby sono partite strane. Il Messina sta compiendo un percorso positivo e in panchina ci sarà il nuovo allenatore e spesso i calciatori tendono a raddoppiare le forze. A prescindere da questo gli amaranto hanno parecchie possibilità di conquistare l’intera posta. Ci sarà anche da riscattare il ko dell’andata e con l’aiuto dei tifosi le chance aumentano.

Leggi anche

Ferraro lo vedo in forma, nelle ultime partite ha sempre segnato e Torrisi a differenza della gestione precedente, lo tiene in considerazione. Mi aspetto una grande prova anche di Fofana”.