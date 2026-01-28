Reggina-Messina: come e dove vedere il derby. Cambia la piattaforma

La Reggina contro la Gelbison ha conquistato la nona vittoria consecutiva ed è lanciata verso la parte più alta della classifica. Domenica al Granillo un altro di quegli incontri delicatissimi e che non può essere sbagliato, dovendo affrontare il Savoia, compagine al secondo posto della graduatoria e al fianco degli amaranto. Andando avanti con il calendario, si proseguirà con la trasferta sul campo del Ragusa, per poi ospitare al Granillo il Messina.

Come avviene di consueto, Vivo Azzurro TV seleziona le gare ritenute di maggiore interesse. Nel palinsesto della programmazione di febbraio, spicca proprio il derby dello Stretto tra Reggina e Messina, una delle sfide più attese del campionato, soprattutto dai tifosi.

La partita è in programma domenica 15 febbraio, con calcio d’inizio fissato alle 14:30. L’incontro sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma ufficiale della Federazione, consentendo a tifosi e appassionati di seguire il derby in diretta streaming senza costi.

La scelta conferma l’attenzione della FIGC verso le partite dal forte valore sportivo e territoriale, capaci di richiamare interesse ben oltre i confini locali. Per Reggina e Messina una sfida dal peso specifico elevato, dentro e fuori dal campo, ricordando anche quanto accaduto in occasione dell’incontro di andata, con gli amaranto sconfitti e in piena crisi e fortemente contestati.