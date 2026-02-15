Reggina-Messina: la probabile formazione amaranto. ‘Adejo più dieci’

Nessun dubbio e nessuna strategia da parte di mister Torrisi nel momento in cui gli è stato chiesto chi sarà a sostituire al centro della difesa lo squalificato Rosario Girasole: “Giocherà Adejo, vi dico la formazione. Adejo più altri dieci“. Decisione ferma e convinta che però porterà necessariamente ad una soluzione differente tra i reparti con l’uscita di un Over.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Lanzillotta, Domenico Girasole, Adejo, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia (Edera); Ferraro. All. Torrisi