Reggina-Messina: per il derby mister Torrisi ne convoca 23

Tre andranno in tribuna, cinque fuori per scelta, due indisponibili e uno squalificato

14 Febbraio 2026 - 15:57 | Comunicato

Simone Lanzillotta

Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Messina:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, D. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Porcino, Verduci  
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa, Sartore

Non convocati: Fanari, Desiato, Fomete, Panebianco, Pellicanò 
Indisponibili: Barillà, Chirico 
Squalificati: R. Girasole

