Reggina-Messina: per il derby mister Torrisi ne convoca 23
Tre andranno in tribuna, cinque fuori per scelta, due indisponibili e uno squalificato
14 Febbraio 2026 - 15:57 | Comunicato
Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Messina:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, D. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Porcino, Verduci
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa, Sartore
Non convocati: Fanari, Desiato, Fomete, Panebianco, Pellicanò
Indisponibili: Barillà, Chirico
Squalificati: R. Girasole