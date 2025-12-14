Reggina-Milazzo: le formazioni ufficiali. Fofana dal primo minuto
Scelte quasi obbligate per mister Torrisi. Di Grazia parte dalla panchina
14 Dicembre 2025 - 13:18 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Milazzo, gara valida per la 16ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; R. Girasole, Desiato, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Bevilacqua, Edera; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Di Grazia, Longo, Bianchi, Panebianco, Fomete, Chirico, Pellicanò, Macrì
MILAZZO (3-5-2): Mileto; Runza, Dama, Greco M; Franchina, Giunta, Corso, Dall’Oglio, Vaiana; La Spada, Curiale. All: Gaetano Catalano.
A disposizione: Quartarone, Currò, Scolaro, Salvo, Greco G, Bosetti, Pipitone, Sardo.
Arbitro: Lorenzo Moretti (Cesena). Assistenti: Francesco Di Leo (Policoro), Federico Marvulli (Matera)