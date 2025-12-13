Reggina-Milazzo: torna il ‘muro amaranto’. Funziona la ‘Promo studenti’. Il dato

Ha funzionato la Promo riservata agli studenti visto che in brevissimo tempo sono stati polverizzati i biglietti a loro riservati, esattamente 1000. Ma è in generale tutta la prevendita che sta andando molto bene per un totale ad oggi di 6000 spettatori che saranno presenti al Granillo per la sfida delicatissima contro il Milazzo, dato che ovviamente comprende anche la quota abbonati. Essendoci a disposizione tutta la giornata di oggi e la mattinata di domani, è possibile che l’augurio del Club Manager Antonio Cormaci possa concretizzarsi e cioè avere uno stadio con 7000 spettatori.