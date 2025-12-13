City Now

Reggina-Milazzo: la probabile formazione amaranto. Torrisi con gli uomini contati

Otto assenze pesanti, poche alternative in panchina ma tanta voglia di continuare a vincere

13 Dicembre 2025 - 23:54 | Redazione

Mohamed Laaribi

Il momento migliore della stagione per la Reggina, combacia con quello peggiore per quello che riguarda le assenze. Sono addirittura otto le assenze con cinque infortunati (Adejo, Porcino, Lanzillotta, Barillà e Palumbo) e tre squallificati (Mungo, Salandria, Sartore). Mister Torrisi si trova di fronte a scelte quasi obbligate e pochissimi cambi a disposizione e deve pure sperare che tutto fili liscio durante il match.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; R. Girasole, Desiato, D. Girasole, Distratto (Panebianco); Laaribi, Macrì; Edera, Bevilacqua, Ragusa; Ferraro. All. Torrisi

