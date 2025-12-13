Serie D: Reggina contro il Milazzo e contro le assenze. Il programma e la classifica
Diversi scontri tra squadre dell'alta classifica. Si è vicini al giro di boa
13 Dicembre 2025 - 23:45 | Redazione
La Reggina punta al poker di vittorie consecutive, ma consapevole di avere di fronte una delle squadre più in forma del momento, il Milazzo, e soprattutto di avere un organico decimato da tanti infortuni e ben tre squalifiche. Torrisi punta sul sostegno del pubblico che ha risposto alla grande in questi giorni di prevendita. La capolista Nuova Igea rende visita al Messina e non avrà vita facile, mentre il Savoia affronta in casa l’Athletic Palermo.
Il programma della giornata
Favara – Paternò
Gelbison – Enna
Reggina – Milazzo
Savoia – A. Palermo
Vibonese – Gela
Messina – Nuova Igea
Nissa – Sambiase
Ragusa – Acireale
Vigor Lamezia – Sancataldese
La classifica
- Nuova Igea 30
- Savoia 28
- Nissa 27
- Milazzo 27
- A. Palermo 26
- Sambiase 24
- Gela 22
- Reggina 21
- Vibonese 21
- Gelbison 17
- Sancataldese 16
- Favara 16
- Acireale 16
- Enna 15
- Vigor Lamezia 14
- Ragusa 13
- Messina 10
- Paternò 9