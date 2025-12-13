Serie D: Reggina contro il Milazzo e contro le assenze. Il programma e la classifica

La Reggina punta al poker di vittorie consecutive, ma consapevole di avere di fronte una delle squadre più in forma del momento, il Milazzo, e soprattutto di avere un organico decimato da tanti infortuni e ben tre squalifiche. Torrisi punta sul sostegno del pubblico che ha risposto alla grande in questi giorni di prevendita. La capolista Nuova Igea rende visita al Messina e non avrà vita facile, mentre il Savoia affronta in casa l’Athletic Palermo.

Il programma della giornata

Favara – Paternò

Gelbison – Enna

Reggina – Milazzo

Savoia – A. Palermo

Vibonese – Gela

Messina – Nuova Igea

Nissa – Sambiase

Ragusa – Acireale

Vigor Lamezia – Sancataldese

La classifica