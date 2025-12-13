City Now

Serie D: Reggina contro il Milazzo e contro le assenze. Il programma e la classifica

Diversi scontri tra squadre dell'alta classifica. Si è vicini al giro di boa

13 Dicembre 2025 - 23:45 | Redazione

Domenico Girasole

La Reggina punta al poker di vittorie consecutive, ma consapevole di avere di fronte una delle squadre più in forma del momento, il Milazzo, e soprattutto di avere un organico decimato da tanti infortuni e ben tre squalifiche. Torrisi punta sul sostegno del pubblico che ha risposto alla grande in questi giorni di prevendita. La capolista Nuova Igea rende visita al Messina e non avrà vita facile, mentre il Savoia affronta in casa l’Athletic Palermo.

Il programma della giornata

Favara – Paternò

Gelbison – Enna

Reggina – Milazzo

Savoia – A. Palermo

Vibonese – Gela

Messina – Nuova Igea

Nissa – Sambiase

Ragusa – Acireale

Vigor Lamezia – Sancataldese

La classifica

  1. Nuova Igea 30
  2. Savoia 28
  3. Nissa 27
  4. Milazzo 27
  5. A. Palermo 26
  6. Sambiase 24
  7. Gela 22
  8. Reggina 21
  9. Vibonese 21
  10. Gelbison 17
  11. Sancataldese 16
  12. Favara 16
  13. Acireale 16
  14. Enna 15
  15. Vigor Lamezia 14
  16. Ragusa 13
  17. Messina 10
  18. Paternò 9

